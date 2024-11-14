«Не самая простая ситуация»: Екатерина Андреева о том, как рухнула со стула в эфире Первого канала

Ведущая Екатерина Андреева прокомментировала инцидент, когда рухнула со стула во время эфира. Она рассказала, что дальше читала текст на полусогнутых ногах.

Подробностями ведущая поделилась в интервью изданию Hello.

У Андреевой интересовались, кто был ее учителем в профессии. Она сообщила, что очень многое ей дал диктор Игорь Кириллов. По признанию ведущей, она всегда вспоминает слова Кириллова, который говорил: надо продолжать работать, что бы ни произошло.

«Совсем недавно был случай, когда подо мной сломался стул… Стул упал, но я на полусогнутых ногах читала дальше текст. На мой взгляд, из этой не самой простой ситуации я вышла победителем, впрочем, как и всегда», - говорит Андреева.

На вопрос, с детства ли она мечтала работать в кадре, отмечает, что хотела стать космонавтом, пожарным, министром обороны. Родители и вовсе видели дочь балериной. Андреева считает, что ее мечты сбылись. «Новостные рубежи я все-таки охраняю», - делится ведущая.

Ранее мы писали об инциденте со стулом в эфире Первого канала подробнее.