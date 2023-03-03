Не самая главная любовь: Меладзе вдали от Брежневой обнимался со стройной красоткой

Известный композитор и продюсер Константин Меладзе редко делится подробностями личной жизни. Звезда скрывал многолетнюю связь с Верой Брежневой и в последнее время редко появляется с ней на видео. Вместо этого он обращает внимание на других потрясающих красавиц, которые его окружают.

На днях дочери знаменитости исполнилось 19 лет. По этому поводу Лия решила поделиться редкими архивными кадрами с родителями. Многие поклонники обратили внимание на то, что Константин очень счастлив рядом с семьей. Таким радостным его не видели с Брежневой.

Напомним, что о проблемах в браке Меладзе с первой женой Яной Сумм стало известно в 2005 году. Тогда женщина была беременна младшим ребенком и думала, что муж временно отдалился от нее. Только через два года она узнала о том, что продюсер начал новую жизнь на стороне. После развода красавица осталась одна с тремя детьми – Алисой, Лией и сыном Валерием.

Несмотря на громкое расставание, Константин поддерживает связь с детьми и финансово помогает им. Но наследники не хотят идти на контакт с новой семьей отца. Лия однажды рассказывала о том, что Вера Брежнева хотела подружить их со своими дочерями, но ничего не получилось.

Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева и Константин Меладзе продают элитный особняк в РФ за 300 млн. Как сообщает издание StarHit, недвижимость находится в престижном поселке «Миллениум парк». Об известных владельцах дома в объявлении ничего не сказано, но, глядя на опубликованные фотографии особняка, трудно не догадаться, кому он принадлежит. Когда-то Вера неоднократно рассказывала о подробностях проведенного ремонта.