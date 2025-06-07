«Не сама, значит, не рожала»: Ольга Орлова ответила на критику родов с кесаревым сечением

Ольга Орлова поставила на место критиков родов с кесаревым сечением. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Ольга Орлова регулярно сталкивается с хейтерами, которые критикуют ее по каждому поводу. На этот раз знаменитость припомнила период, когда подписчики обесценивали ее роды, заявляя, что кесарево сечение это ерунда.

«Мне писали и говорили на каждом шагу, что вот „естественные роды“ — муки и боль, а „полосная операция“ — это так, фигня полная. Не сама, значит, не рожала», — вспомнила она.

Орлова не согласна с этим мнением. По словам певицы, при кесаревом сечении женщины тоже испытывают боль.

«Считаю это в корне неверно! Такие высказывания задевают и обижают молодых мам. Ведь если не жаловаться и не говорить про боль, это не значит, что оперативные роды легки и просты», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Орлова похвасталась уличной мебелью за 1,2 млн рублей.