Не экономит на придомовом участке: телеведущая Орлова похвасталась уличной мебелью за 1,2 млн рублей

Певица и телеведущая Ольга Орлова похвасталась дорогостоящей мебелью, которую она приобрела для размещения на придомовом участке. Артистка потратила на нее более миллиона рублей, передает Telegram-канал Звездач.

Орлова поделилась роликом в Сети, на которых попала все ее новая мебель для загородного дома. Телеведущая, по всей видимости, решила не экономить на обустройстве участка.

Журналисты выяснили стоимость садовой мебели. Так, два новых шезлонга обошлись Ольге в 300 тысяч рублей — по 150 тысяч за каждый.

Кроме того, Орлова приобрела диван за 720 тысяч рублей. Еще на участке звезды появились качели. Их Ольга купила за 265 тысяч рублей. Общий чек составил 1,2 млн рублей.

Ранее стало известно, сколько потратила за трехдневный отдых на Бали телеведущая Регина Тодоренко. За небольшое путешествие она отдала не менее 700 тысяч рублей.