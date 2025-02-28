Не с 28-летним манекенщиком: в Сети рассекретили, с кем встречается Перминова после расставания с Лебедевым

В Сети продолжают активно обсуждать личную жизнь модели Елены Перминовой после расставания с олигархом Александром Лебедевым. Сначала ее подозревали в романе с 28-летним манекенщиком Тарасом Романовым. Но слухи не подтвердились. Теперь у пользователей появилась новая версия — чиновник Владимир Табак.

По данным Telegram-канала «Героиня Татлера», после ухода от Лебедева Перминова могла сойтись с другим состоятельным мужчиной, который, вероятно, и подарил бриллиантовое кольцо — им модель недавно хвасталась в личном блоге. А вот романтических чувств к молодому манекенщику у Елены нет.

«Героине шепнули, что избранником женщины нелегкой судьбы оказался вовсе не 28-летний манекенщик Тарас, присутствовавший в ее жизни временно, а подсанкционный функционер Владимир Табак», - пишет канал.

Впрочем, пока никаких доказательств романа нет. Сама Елена личную жизнь старается не комментировать.

Напомним, что с Лебедевым модель прожила 20 лет, но так и не узаконила отношения. Причину расставания бывшие возлюбленные не озвучивают.

Ранее Ксения Собчак предрекла Елене Перминовой тяжелый суд.