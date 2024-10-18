Не рыжая: Альбина Джанабаева поделилась архивным снимком и случайно раскрыла свой секрет

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева поделилась в своем блоге архивной фотографией, на которой запечатлена в детском возрасте. При этом пользователи Сети обратили внимание на цвет волос артистки, которую часто называли «рыженькая из ВИА Гры».

«На этом фото мне четыре года и буквально через пару лет начнется мой музыкальный путь», - подписала снимок 45-летняя Альбина.

Жена певца Валерия Меладзе также отметила, что поклонники никогда еще не видели ее детских фотографий.

На черно-белом снимке запечатлена маленькая Альбина в белом платье и гольфах. Ее светлые волосы заплетены в косы. При этом пользователи обратили внимание, что уже тогда Джанабаева не отличалась рыжим оттенком шевелюры.

Ранее Альбина Джанабаева поделилась в Сети юмористическим роликом с трехлетней дочерью Агатой. Девочку артистка родила в браке с Валерием Меладзе.