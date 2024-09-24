Альбина Джанабаева сняла юмористический ролик с 3-летней дочерью от Меладзе

Певица Альбина Джанабаева поделилась в Сети юмористическим роликом с трехлетней дочерью Агатой. Девочку артистка родила в браке с Валерием Меладзе.

Сейчас Альбина находится вместе с детьми в Испании, откуда часто публикует контент. В последнее время она увлеклась комедийным форматом видео. Недавно она показала, как ругалась с мужем из-за выбора арбуза. А в новом ролике задействовала дочь.

На кадрах Агата читала стихотворение с цветком в руках, пока мама снимала ее на телефон. Она загадала желание, чтобы Джанабаева оказалась в ресторане, и оно исполнилось. В конце видео артистка отыграла, будто бы реально телепортировалась в заведение. Альбина также пошутила, что другие дети мечтают об игрушках и сладостях, а ее ребенок – о комфорте родителей.

В комментариях поклонники отметили, что Агата подросла, и сделали ей много комплиментов.

К слову, Джанабаева первое время после появления дочери на свет совсем не показывала ее в Сети. И только не так давно она стала публиковать фото и видео с Агатой. При этом о личной жизни Альбина не говорит и не обсуждает слухи о проблемах в браке.

Ранее продюсер раскрыл гонорар Альбины Джанабаевой за один концерт.