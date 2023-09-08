Не руки, а кости: у Ренаты Литвиновой подозревают серьезную болезнь

Актриса и режиссер Рената Литвинова устроила фотосессию в купальнике. На новых кадрах 56-летняя звезда выглядит еще более худой, чем раньше. Об этом сообщает The Voice.

Знаменитость была в купальнике черного цвета в горошек. Несмотря на жару, Рената не стала отказывать себе в ярком макияже и аксессуарах. Она примерила зеленый ободок и накрасила губы красной помадой. Актриса подобрала серьги в тон и надела черные очки.

На кадрах актриса позировала на стуле, раздвинув ноги. Далее был снимок с гантелями. На следующей фотографии Литвинова была уже в бассейне, положив руки на бортик. Пользователи Сети заметили, что у женщины болезненный вид. Ее руки стали костлявыми, а лицо стало еще строже.

«Безмолвный бассейн и прекрасная Рената», «Больше не худейте, пожалуйста. Уже предел», «Вы слишком стройная. Пожалуйста, поешьте сегодня вечером от души», «Пора выпускать книгу о секретах вечной молодости», — пишут в комментариях.

Актриса считает, что выглядит прекрасно. Она не раз говорила о том, что поддерживает фигуру с помощью спорта, но также практикует жесткие диеты. Однажды она упомянула, что сильно худеет из-за стресса. Возможно, это тот случай.

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