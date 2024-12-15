«Не решалась рассказать»: звезда сериала «Кухня» Ирина Темичева стала матерью

Звезда сериала «Кухня» Ирина Темичева призналась, что стала матерью. Об этом актриса решила рассказать спустя два года после рождения ребенка.

39-летняя актриса призналась, что родила мальчика по имени Артем от супруга Виктора Бондарюка. Однак только сейчас Ирина поняла, что готова раскрыть свою тайну. По словам Темичевой, она всегда хотела родить девочку, но теперь она и представить себя не может мамой дочки.

«Я долго не решалась рассказать об этом во всеуслышание. Хочу сообщить: 23 июля 2022 года я стала мамой... У меня сын, самый прекрасный мой сын», — призналась Ирина в шоу «Секрет на миллион»..

Также Ирина рассказала, что путь к рождению ребенка выдался нелегким, по этой причине ей не хотелось раскрывать рождение сына и подробности его жизни. Темичева призналась, что собиралась заявить публике о сыне лишь в день его трехлетия.

«Так долго, так сложно, так болезненно и тяжело я шла к материнству. И так я это охраняла и оберегала, и так боялась на протяжении всего пути об этом говорить, а вдруг что... И я себе внутренне дала какую-то установку, что, наверное, расскажу, когда Теме будет примерно три года и он в садик пойдет», — разоткровенничалась артистка.

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