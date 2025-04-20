«Не разрешают выходить на сцену»: вернется ли Михаил Боярский к выступлениям после травмы

Актер Михаил Боярский, госпитализированный после падения в театре, месяц не будет выступать на сцене. В беседе с ТАСС жена артиста Лариса Луппиан сообщила, что он будет исходить из самочувствия.

По словам актрисы, врачи запретили Михаилу Боярскому выходить на сцену после травмы в течение месяца. Однако Лариса Луппиан не исключает, что супруг нарушит предписание медиков, если будет хорошо себя чувствовать.

«Вообще врачи ему сказали, что месяц они ему не разрешают на сцену выходить, но мы, артисты, такие, знаете — врачи нам одно говорят, а мы делаем другое, так что [будет смотреть] по самочувствию», — заявила жена Михаила Боярского.

Напомним, 13 апреля звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» упал во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Ленсовета. 75-летнего Михаила Боярского госпитализировали и выявили у него перелом ребра и ушиб легкого. 18 апреля в культурном учреждении сообщили, что постановка пройдет без участия актера, поскольку врачи рекомендовали ему «некоторое время отдохнуть и восстановить силы».

Ранее мы писали о том, что Лариса Луппиан рассказала о состоянии Михаила Боярского после падения и госпитализации.