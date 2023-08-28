Не раз вызывали за кулисы скорую: актриса Наталья Гундарева могла умереть раньше

Актриса Наталья Гундарева не раз могла умереть прямо на сцене. 28 августа легенде советского кино исполнилось бы 75 лет.

Напомним, что женщина ушла из жизни в возрасте 56 лет. Ее обожали не только поклонники, но и режиссеры. Наталья была обаятельной и не оставляла никого равнодушным.

В 2001 году Гундарева вынуждена была покинуть сцену из-за инсульта. Но СМИ пишут, что женщина могла умереть намного раньше. Несколько раз ее жизнь находилась на волоске.

В 1984 году артистка ехала на дачу и попала в ДТП. После аварии пострадавшей потребовалась операция, но швы тяжело заживали. Оказалось, что сделали все неумело, рана загноилась и началось воспаление. В этот раз все обошлось, но знаменитости пришлось какое-то время не сниматься. Об этом сообщает aif.ru.

В 1990-м Наталье стало плохо прямо на сцене. Спектакль остановили и вызвали врачей. Актриса отказывалась от госпитализации, но проблема была серьезная. Врач решил сам выйти к зрителям и объяснить ситуацию. Женщину провожали аплодисментами.

Летом 2001 года у артистки случился инсульт. Это произошло дома, где ее без сознания и нашел муж. Сотрудники скорой помощи сделали все, чтобы вытащить женщину с того света. Целый год Гундарева потратила на то, чтобы вернуться к жизни – училась заново ходить и говорить.

Через год женщина неудачно упала во время прогулки зимой. Она ударилась головой об лед и получила травму, из-за которой пришлось бросить кино и театр. Два года женщина не занималась любимым делом и закрылась от всех. После она умерла в своей квартире.

Ранее стали известны подробности последних минут жизни режиссера Глеба Панфилова. Народный артист РСФСР скончался в возрасте 89 лет. Незадолго до смерти он попал в больницу уже со вторым инсультом. Врачи боролись за его жизнь больше часа.