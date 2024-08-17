Не растерялась: обманутая мошенниками Лариса Долина в 2,5 раза повысила цену на корпоративы

После скандала с мошенниками певица Лариса Долина решила поднять в 2,5 раза цену за выступление на корпоративах. Ее концерт теперь обойдется заказчикам в 4 млн рублей.

Как сообщает Telegram-канал Mash, народная артистка России брала за концерт весной 1,5 млн рублей, теперь же сумма выросла до 4 млн рублей. Дела обманутой мошенниками исполнительницы начал контролировать ее муж. Он составляет концертный график, рассматривает предложения с выступлениями на корпоративах. Фанаты предполагали, что после скандала Долина уйдет в тень, но она, наоборот, по-видимому, решила активно работать.

На прошлой неделе в квартиру победительницы шоу «Три аккорда» пытались попасть неизвестные люди, назвавшие себя собственниками жилья звезды. Позже выяснилось, что Долина действительно продала квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, а деньги перевела на «безопасный счет». Всего она, по предварительным данным, лишилась 200 млн рублей.

Ранее правоохранители задержали курьера Анжелу Цырульникову, которая забрала деньги у народной артистки РФ Ларисы Долиной и передала их мошенникам. Женщина заявила, что ее использовали «втемную».