«Не расстреляют, но...»: что грозит Глюкозе за исполнение песен Фадеева

Глюкозе может грозить штраф до 5 млн за исполнение песен Максима Фадеева. Об этом сообщает «Абзац».

Год назад продюсер пообещал запретить экс-подопечной исполнять хиты, записанные в годы сотрудничества. Однако на недавнем мероприятии артистка выступила с песнями Максима. Юрист по авторскому и смежному праву Виктор Осипов заявил, что Глюкоза могла нарушить закон. В таком случае ей грозит штраф до 5 млн.

«Если у нее нет прав на исполнение песен, тогда речь идет о нарушении закона. Глюкозу, конечно, не расстреляют, но ей в таком случае грозит крупный штраф в размере до 5 миллионов рублей. Тут все зависит от документов и договоренностей. Могут также расширить по суду список запретов от автора», — высказался юрист.

Известно, что после расторжения договора Глюкоза выкупила у продюсера права на исполнение 20 песен за 600 тыс. долларов. Однако спустя время законодательство по авторским правам поменялось, и прежние соглашения утратили силу.

Сама певица не комментировала исполнение хитов на недавнем концерте.

Ранее профессор моды Надежда Коробцева заявила, что образ Глюкозы на концерте говорит о ее распущенности. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».