«Не расстаемся»: Юлия Проскурякова рассказала о судьбоносной встрече с мужчиной в снежном Екатеринбурге

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова вышла на связь с признанием. Она рассказала о судьбоносной встрече с мужчиной.

«Встретились в моем родном снежном Екатеринбурге и с тех пор не расстаемся», - поделилась личным певица.

Встреча Проскуряковой и Николаева состоялась 21 февраля 2006 года, с того дня прошло 17 лет.

«Пусть так будет всегда. С годовщиной нас», - написала Проскурякова под фото, на котором они держат друг друга за руку.

Ранее экстрасенс объясняла, почему Николаев может расстаться с молодой женой. Говорилось, что артисту нужна «новая путеводная звезда».