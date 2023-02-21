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15:10, 21 февраля 2023
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«Не расстаемся»: Юлия Проскурякова рассказала о судьбоносной встрече с мужчиной в снежном Екатеринбурге

Юлия Проскурякова поздравила Игоря Николаева с 17-летием брака.

«Не расстаемся»: Юлия Проскурякова рассказала о судьбоносной встрече с мужчиной в снежном Екатеринбурге

Фото: Lomohov Anatoly/East News

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова вышла на связь с признанием. Она рассказала о судьбоносной встрече с мужчиной.

«Встретились в моем родном снежном Екатеринбурге и с тех пор не расстаемся», - поделилась личным певица.

Встреча Проскуряковой и Николаева состоялась 21 февраля 2006 года, с того дня прошло 17 лет.

«Пусть так будет всегда. С годовщиной нас», - написала Проскурякова под фото, на котором они держат друг друга за руку.

Ранее экстрасенс объясняла, почему Николаев может расстаться с молодой женой. Говорилось, что артисту нужна «новая путеводная звезда».

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Юлия Проскурякова
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#Игорь Николаев
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