15:10, 21 февраля 2023
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«Не расстаемся»: Юлия Проскурякова рассказала о судьбоносной встрече с мужчиной в снежном Екатеринбурге
Юлия Проскурякова поздравила Игоря Николаева с 17-летием брака.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова вышла на связь с признанием. Она рассказала о судьбоносной встрече с мужчиной.
«Встретились в моем родном снежном Екатеринбурге и с тех пор не расстаемся», - поделилась личным певица.
Встреча Проскуряковой и Николаева состоялась 21 февраля 2006 года, с того дня прошло 17 лет.
«Пусть так будет всегда. С годовщиной нас», - написала Проскурякова под фото, на котором они держат друг друга за руку.
Ранее экстрасенс объясняла, почему Николаев может расстаться с молодой женой. Говорилось, что артисту нужна «новая путеводная звезда».
Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги: