«Это женщина»: стало ясно, что стоит за решением Николаева расстаться с Проскуряковой

Певец Игорь Николаев объявит о расставании с женой Юлией Проскуряковой – это вопрос времени. Перемены в личной жизни и других сферах произойдут у артиста после периода восстановления.

Об этом заявила участница «Битвы экстрасенсов» Алена Орлова. Она объяснила, что у Николаева ушла влюбленность. Личные проблемы и переживания довели певца до госпитализации.

«У него крылья сейчас упали. Ему необходима новая путеводная звезда», - констатировала экстрасенс.

Она добавила, что любовь нужна Николаеву для творчества и стимула к жизни.

«Это может быть женщина как прорыв в новые ощущения и чувства», - поделилась размышлениями она.

Ранее сообщалось о возможных причинах развода Николаева и певицы Наташи Королевой. Существовала версия, что музыкант проникся романтическими чувствами к начинающей артистке.