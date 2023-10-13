«Не рассматриваю»: почему беременная Юлия Михальчик отказывается от ипотеки

Юлия Михальчик заявила, что не хочет брать ипотеку. О причине такого решения певица рассказала в беседе с WomanHit.ru.

Полтора года назад финалистка «Фабрики звезд» перевезла семью в загородный дом. Девушка признается, что ей нравится жить «поближе к земле».

Юлия Михальчик взяла недвижимость в аренду. При этом артистка добавила, что намеренно не берет кредит на дом, поскольку хочет полностью обладать своей собственностью.

«Я ипотеку не рассматриваю, мне комфортнее заработать, приобрести жилье, чтобы оно было наверняка моим», – прокомментировала знаменитость.

Недавно стало известно о скором пополнении в семье Михальчик. Девушка уже воспитывает десятилетнего сына от бывшего мужа бизнесмена Владимира Гоева, а сейчас она беременна вторым ребенком.

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