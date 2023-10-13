Мечтающая о детях Клава Кока призналась, что наконец-то «забрала свою малышку»

Клава Кока поделилась с подписчиками радостной новостью. Певица купила себе машину и подчеркнула, что готова принимать поздравления.

Девушка недавно объявила о романе с финалистом шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным. Пара встречается уже около полугода, и артистка даже задумывается о создании семьи. Она говорила, что была бы не против родить ребенка от нового возлюбленного. К тому же Клава Кока отметила, что любит детей и точно не хочет ограничиваться одним малышом.

На фоне слухов о беременности исполнительница обратилась к поклонникам в микроблоге с важным признанием. Девушка решилась на приобретение автомобиля.

«Забрала свою малышку и сегодня за рулем! Принимаю поздравления», – заявила Клава Кока.

При этом стоимость покупки певица уточнять не стала. А вот подробностями о личной жизни она делиться больше не намерена из-за негативных комментариев, которыми артистку засыпали после того, как она рассекретила личность бойфренда.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак ответила на вопросы о службе в армии Израиля. Журналистка пояснила, что не сможет вступить в ряды военных из-за возраста.