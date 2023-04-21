Не рассказывает даже близкой подруге: подтвердились худшие слухи о сыне Баскова

Сыну певца Николая Баскова 24 апреля исполнится 17 лет. Однако отец молчит о наследнике, не выкладывает фотографии с ним. Оказалось, что снимков не видела даже близкая подруга, певица Любовь Успенская.

Она заявила, что не знает подробностей жизни Бронислава.

По всей вероятности, слухи о том, что Басков с ним не общается, являются правдой, пишет Blitz.center.

Журналисты хотели разузнать о ребенке Баскова у Успенской. Она была немногословной: «С наследником Баскова не знакома. Знаю, что есть сын… Никогда не видела Бронислава вживую».

Ранее мы писали, что по достижении 18-летия молодого человека могут призвать в израильскую армию. В этой стране призыву на срочную службу подлежат все здоровые совершеннолетние мужчины и женщины.

Напомним, Басков женился на матери ребенка в 2001 году. Семья распалась спустя два года после появления малыша. Дружеского общения между бывшими супругами не сложилось - бывшая жена артиста уехала с общим ребенком в Израиль.