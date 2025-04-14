«Не распустила нюни»: певец Жека рассказал, кто помог ему справиться с кончиной жены

В 2023 году в жизни шансонье Жеки (настоящее имя Евгений Григорьев) случилось горе — умерла его супруга Елизавета. Женщина приняла решение сама уйти из жизни, оставив мужа с маленькой дочерью Марией. Артист признается, что сейчас полностью посвятил себя воспитанию 13-летней наследницы. Девочка помогает отцу справиться с горем.

Исполнитель признается, что ему очень повезло с дочерью. Девочку он описан как самостоятельного, ответственного и серьезного человека, который смог собраться в трудную минуту.

«В один миг, лишившись матери, она не раскисла, не распустила нюни. Мы старались в те минуты поддерживать друг друга и быть вместе. Так и по сей день», — рассказал артист Kp.ru.

На данный момент Жека гастролирует с юбилейной программой «25 лет на сцене», а Маша радует его успехами. Отец и дочь держатся друг за друга и вместе переживают тяжелую утрату.

У Евгения также есть старшие сыновья от первого брака с Ларисой Борисовой Глеб и Всеволод.

Напомним, музыкант до сих пор очень тяжело переживает уход жены Елизаветы. Оказалось, что уже после ее кончины он нашел пять оставленных ею предсмертных записок.