НАШ ШОУБИЗ
22:33, 11 сентября 2023
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Не расплатилась за неудавшийся бизнес: Заворотнюк стала фигуранткой судебного разбирательства

На дочь Анастасии Заворотнюк подали в суд.

Не расплатилась за неудавшийся бизнес: Заворотнюк стала фигуранткой судебного разбирательства

© Цветкова Екатерина/PhotoXpress/East News

Банк подал в суд на дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анну. Он требует взыскать с нее 85 тыс. рублей.

Подробности сообщил Telegram-канал «НеМалахов».

Источник полагает, что Анна Заворотнюк либо не закрыла кредитную карту, либо не расплатилась по займу за неудавшийся бизнес.

Читателям напомнили, что несколько лет назад дочь актрисы открыла в Москве шоурум, но бизнес пришлось свернуть через несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк хотела порадовать избранника в день рождения и приготовила ему трогательный сюрприз. Однако в важный день лицо девушки очень отекло – она не могла быстро исправить это. Супруга впечатлил подарок, а по поводу лица Анны стал шутить. Мужчина назвал Заворотнюк хорьком, потому что ее раздуло с двух сторон – лицо походило на шарик. Слова супруга показались ей обидными.

Источник фото:Цветкова Екатерина/PhotoXpress/East News
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