Не расплатилась за неудавшийся бизнес: Заворотнюк стала фигуранткой судебного разбирательства

Банк подал в суд на дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анну. Он требует взыскать с нее 85 тыс. рублей.

Подробности сообщил Telegram-канал «НеМалахов».

Источник полагает, что Анна Заворотнюк либо не закрыла кредитную карту, либо не расплатилась по займу за неудавшийся бизнес.

Читателям напомнили, что несколько лет назад дочь актрисы открыла в Москве шоурум, но бизнес пришлось свернуть через несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк хотела порадовать избранника в день рождения и приготовила ему трогательный сюрприз. Однако в важный день лицо девушки очень отекло – она не могла быстро исправить это. Супруга впечатлил подарок, а по поводу лица Анны стал шутить. Мужчина назвал Заворотнюк хорьком, потому что ее раздуло с двух сторон – лицо походило на шарик. Слова супруга показались ей обидными.