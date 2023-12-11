«Не работаю бесплатно»: Яглыч рассказал об отношении к съемкам без гонорара

Известный актер Владимир Яглыч заявил, что негативно относится к съемкам без гонорара. Об этом пишет издание WomanHit.

Как признался артист, к нему и его коллегам достаточно часто приходят с предложениями сняться в фильме бесплатно. В частности, им предлагают сыграть в дебютной картине, на которую не выделялись деньги.

«Я скажу: нет! Я не работаю бесплатно. У меня есть семья и есть ответственность», - отметил Яглыч.

При этом актер уточнил, что все-таки может сняться бесплатно, но «в исключительном случае». По его словам, для неоплачиваемого участия ему должен очень понравиться предложенный материал. Однако он добавил, что для него подобная работа стала бы разовой акцией.

Кроме того, Яглыч рассказал, что отказался от давней мечты работать в Голливуде. Артист заявил, что в России живут его родственники, без которых он не представляет свою жизнь. Вдобавок он заверил, что потеряет еще десять лет, пока будет пытаться построить успешную карьеру в США.

Ранее Владимир Яглыч объяснил, почему не участвует в длинных проектах.