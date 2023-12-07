«Мне неинтересны люди, которые лезут в душу»: Яглыч рассказал о дружбе на съемочной площадке

Актер Владимир Яглыч рассказал об отношениях с коллегами, профессионализме и дружбе в мире кино. Знаменитость дал большое интервью порталу WomanHit.ru.

Звезда сериала «Екатерина. Фавориты» поделился, какие эмоции испытывает, если его не утверждают в интересный проект.

«Сначала — гнев, ненависть, жар где-то в районе груди. (Смеется) Конечно же, я расстраиваюсь», – признался актер.

Яглыч напомнил про конкуренцию и отметил, что посвящает время пробам в тех проектах, в которых действительно заинтересован. Кроме того, мужчина рассказал, чем его привлекла актерская профессия. Владимир пришел сюда за разнообразием и нетривиальностью идей.

«Любая другая офисная работа или любая площадка, на которой нужно находиться больше тридцати дней — даже в кино, — заставляет меня нервничать. Именно поэтому я не берусь за очень длинные проекты. Надо пожалеть людей, которые будут проводить со мной столько времени рядом», – пошутил артист.

Знаменитость рассказал о дружбе в мире кино. Он пояснил, что у него есть хорошие друзья, но сам себя называет «недружелюбным».

«Мне нравятся профессиональные отношения. Я не стремлюсь с кем-то чрезмерно сблизиться. Мне неинтересны люди, которые спустя двадцать минут на площадке лезут в душу и пытаются со мной общаться накоротке. Мне это не нравится», – поделился актер.

Яглыч вспомнил о вещах, которые являются для него неприемлемыми на площадке. Он ценит свое время и требует соблюдать дисциплину от других.

«Я сам не позволяю себе опаздывать и не терплю опозданий. Это касается как начала работы, так и ее окончания. Просто у нас все пытаются говорить, что, ребята, давайте так, все-таки мы большая семья… Нет, ребята, давайте будем профессионалами», – подчеркнул актер.

Несмотря на это, Владимир старается помогать партнерам по съемкам, но только тем, кто готовится.

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