Не пускают в реанимацию: родственники Ивана Краско не могут попасть к нему

Родственники госпитализированного актера Ивана Краско не могут попасть реанимацию, где он лежит. Ранее 92-летнему мужчине настоятельно рекомендовали пройти лечение, ведь он перенес несколько инсультов. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным источника, звезду не переводят из реанимации. В больницу он попал 12 июля, находясь в тяжелом состоянии. Помощница артиста рассказала, что у него отказала левая часть тела. Появилась информация, что медики диагностировали у Краско проблемы с сердцем, вызванные последствиями инсульта. Ему была проведена экстренная операция.

Выяснилось, что он перенес четвертый инсульт за последние несколько лет, на этот раз обширный. В последний раз Краско стало хуже, у него отнялась левая рука. Тогда врачи убеждали актера, что ему необходимо пройти лечение в больнице.

Знаменитость мечтал поскорее вернуться на сцену, и как только ему стало лучше, уже через пару недель покинул медучреждение. В Сети были опубликованы кадры, на которых мужчина выписывался из больницы в инвалидной коляске.

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