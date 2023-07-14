SHOT: у госпитализированной актрисы Татьяны Васильевой проблемы с питанием головного мозга

У госпитализированной актрисы Татьяны Васильевой проблемы с питанием головного мозга. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, у 76-летней знаменитости диагностировали синдром вертебробазилярной артериальной системы. Он опасен тем, что уменьшается кровоснабжение артерий, в том числе и той, что ведет к головному мозгу. Из-за этого могут нарушаться его питание и функции. Недуг может вызывать внезапные потери сознания.

На данный момент Васильева находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в июне с актрисой произошла еще одна неприятность. Она упала на улице на правую руку, поэтому ей пришлось наложить гипс.

О подробностях госпитализации Татьяны Васильевой читайте в этой статье.