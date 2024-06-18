«Не против бомбежек Белгорода»: Noize MC* могут внести в список террористов за символику «Азова»**

Рэпера Noize MC* (признан иноагентом на территории РФ) требуют внести в список террористов и экстремистов. С соответствующим заявлением обратились в СК активисты движения «Зов народа».

Активисты просят правоохранителей возбудить на музыканта уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма после того, как он появился на сцене в футболке организации «Азов"** (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), пишет RT.

По словам председателя движения Сергея Зайцева, артист доказал, что он «не против насилия со стороны Украины, бомбежек Белгорода».

В 2022 году артист, который активно выступал на территории России, ездил на гастроли, получал гонорары за корпоративы, уехал за границу. Теперь он выступает в других странах, но не так часто, как раньше.

Напомним, Иван Алексеев* (настоящее имя рэпера — прим. «Страсти») появился в футболке с символикой запрещенной организации на концерте в Испании. Он специально расстегнул рубашку, чтобы показать ее зрителям. Произошло это после того, как один из поклонников рэпера развернул флаг с такими же знаками, как и на его одежде.

*(признан иноагентом на территории РФ)

**(организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России)