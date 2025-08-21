«Не просыпается»: Симоньян отреагировала на совет прийти к мужу в больницу с макияжем и укладкой

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на совет прийти к мужу Тиграну Кеосаяну в больницу с макияжем. Она заявила, что делает так, но супруг «не просыпается».

Подписчица обратилась к Симоньян в Telegram-канале со словами: «А вы накрасьтесь и уложитесь. Пусть Тигран проснется и разругается на ваш вид».

Главный редактор RT сообщила, что приходит в таком виде после эфира, но Тигран по-прежнему не выходит из комы.

«Да я ведь и накрашенная к нему прихожу, когда с эфира. Не будешь же там в больничном туалете умываться. Не просыпается», - написала Симоньян.

Интернет-пользователи поддержали главного редактора RT. К Симоньян обращались со словами: «Ждите, он проснётся, вот что-то должно произойти, и он проснется», «Главное – верить», «Молимся! Всё должно быть хорошо», «Он обязательно проснется. Чуть еще потерпите. Увидит Вас и улыбнется своей загадочной, чарующей улыбкой».

Ранее Симоньян рассказывала, что Тигран ненавидит, когда она накрашена и уложена. Весь август медиаменеджер ходила с «любимыми хвостиками» Кеосаяна.