Маргарита Симоньян раскрыла, что делает ради находящегося в коме мужа Тиграна Кеосаяна

Журналистка Маргарита Симоньян призналась, что уже месяц ради мужа делает прическу, которая ему всегда нравилась. Главный редактор RT весь август носит хвостики. Об этом она рассказала в личном Telegram-канале.

По словам Симоньян, ее супругу никогда не нравилось, когда она сильно красилась. Намного больше он любил видеть жену с двумя хвостиками. И хоть сейчас Тигран находится в коме, Маргарита все равно решила его порадовать.

«Тигран ненавидит, когда я накрашена и уложена. Весь август хожу в его любимых хвостиках», - поделилась журналистка.

О состоянии мужа Маргарита до сих пор не говорит. Несколько недель назад она призналась, что не делится новостями по поводу здоровья Тиграна, так как никаких изменений не происходит.

Напомним, что телеведущий пережил клиническую смерть и впал в кому в конце 2024 года. По словам Маргариты Симоньян, у Тиграна давно были проблемы с сердцем. Пока врачи не делают никаких прогнозов по поводу его выздоровления.

Ранее Маргарита Симоньян навестила места, которые дороги ей и ее мужу.