Не просто учительница: раскрыты подробности о новой жене Петра Красилова

Актер Петр Красилов, недавно объявивший о своей третьей женитьбе, представил свою избранницу Анастасию как учительницу. Но издание Super.ru сообщает, что супруга звезды «Бедной Насти» является предпринимательницей.

41-летняя Анастасия Красилова (в девичестве Гаврилова) является учредителем компании по производству и продаже одежды «Полюбви», зарегистрированной в 2022 году. Несмотря на заявленную выручку в 2,6 миллиона рублей за 2024 год, чистая прибыль предприятия оказалась крайне низкой — всего 73 тысячи рублей.

Кроме того, согласно данным СПАРК-Интерфакс, на счета компании были наложены ограничения со стороны Федеральной налоговой службы. Предполагаемой причиной блокировки является неуплата налогов. Важно отметить, что блокировки касаются исключительно корпоративных счетов.

