«Не просто так»: обросший Харламов прокомментировал свой внешний вид

Актёр и комик Гарик Харламов опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором он предстал в странном, весьма непривычном для своих поклонников виде. Комик оброс, обрюзг и, что самое невероятное, отрастил усы.

Видимо понимая, что без комментария такие перемены во внешности оставлять нельзя, Харламов поспешил успокоить своих наиболее впечатлительных фолловеров.

Комик заверил, что столь радикальная трансформация связана с новым сезоном сериала гусар, в котором он снова играет главную роль.

«Ну что, друзья, если кому-то кажется, что я просто так оброс, нет – мы снимаем сериал «Гусар-2».

Так что, если есть люди, которым понравился первый сезон, ждите второй» — с фирменной хрипотцой в голосе произнёс юморист.

Ранее мы писали, что несмотря на развод, Гарик Харламов продолжает контролировать личную жизнь своей бывшей супруги Кристины Асмус.