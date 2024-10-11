«Не просто группа, а семья»: сын Сергея Жукова высказался о коллективе «Руки Вверх!»

Сын музыканта Сергея Жукова Энджел рассказал, что с малых лет слушал группу «Руки Вверх!» и буквально «жил» на композициях коллектива. Об этом он заявил на шоу «ОК на связи!».

«Руки Вверх!» — это для меня не просто легендарная группа, это для меня просто семья в первую очередь», — высказался 14-летний наследник Сергея Жукова.

Энджел исполнил роль своего отца в картине «Руки Вверх!», которая вышла в российский прокат 10 октября. Юный артист предстал на большом экране в образе Сергея Жукова в детстве. Жуков-младший уточнил, что когда читал сценарий, то у него возникали вопросы к отцу относительно реальности происходящего.

«Было много моментов, когда по сценарию был какой-то момент и я спрашивал: «Пап, нет, ну такого не может быть». Он такой: «Да, сынок, было, было дело», — заявил он.

Кроме того, юный актер вспомнил, что ему было интересно слушать, как сценарий читал его звездный родитель. Он рассказал, что наблюдал за отцом, «не отрывая глаз». По словам Энджела, родитель старался при работе над кинолентой сохранять профессиональные отношения с сыном. Периодически он подсказывал ему, как лучше сыграть, однако в некоторые моменты у знаменитости накатывала слеза.

Ранее стало известно, что компания Сергея Жукова из «Руки Вверх!» будет продавать воск для усов.