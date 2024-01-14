«Не просто дружба»: что связывает Юлиана и композитора Александру Пахмутову

Российский эстрадный певец Юлиан состоит в близких отношениях с 94-летним композитором Александрой Пахмутовой. Артист рассказал историю знакомства с пианисткой.

С Пахмутовой Юлиан встретился во время записи на Всесоюзном радио. Композитор ждала своего мужа Николая Добронравова, который забыл в студии зонтик. Именно благодаря этому состоялось их знакомство.

«Я вхожу в бюро пропусков и вижу Пахмутову. "Александра Николаевна, здравствуйте, — говорю ей. — Как же я вас люблю". Слово за слово, мы разговорились. Она дала мне свой телефон, началась дружба. Не просто дружба — мы очень много времени проводили вместе, все праздники встречали…», — цитирует Юлиана mk.ru.

Напомним, 7 декабря стало известно об экстренной госпитализации Александры Пахмутовой. У 94-летней пианистки случился сердечный приступ. Она проходила лечение в больнице, но 18 декабря ее выписали домой. Сейчас, по информации в СМИ, она хорошо себя чувствует.