Александру Пахмутову забрали из больницы: что происходит со здоровьем композитора

Композитора Александру Пахмутову выписали из больницы. Об этом сообщил директор ее фонда, Евгений Малышко. 94-летняя знаменитость чувствует себя хорошо и в понедельник вернулась домой. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее было известно, что Пахмутова находилась под медицинским наблюдением и проходила плановое обследование из-за простуды. Евгений Малышко рассказал о состоянии звезды.

«Спасибо всем, кто волновался и беспокоился о здоровье Александры Николаевны. У Александры Николаевны все в порядке… Александра Николаевна находится дома», – пояснил мужчина.

Директор фонда подчеркнул, что забрал женщину из больницы, и предупредил, чтобы люди не верили слухам. По его словам, Пахмутова находится в бодром состоянии и хорошем настроении. Кроме того, она уже готова вернуться к своим творческим планам.

Ранее заболевшая пневмонией телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своем состоянии после выписки из больницы. Сейчас она проходит лечение дома и, как выяснилось, соблюдает постельный режим. Артистка призналась, что во время болезни спит целыми днями.