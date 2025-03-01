Не простит ни за какие деньги: состояние пострадавшей в ДТП с Александром Буйновым воспитательницы ухудшилось

Воспитательницу, которая получила травмы в результате ДТП с участием певца Александра Буйнова, собираются перевести из областной больницы в московскую. Состояние женщины ухудшилось, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам пострадавшей, у нее болит все тело. Врачи считают, что для получения необходимого лечения пациентку нужно перевести в столичное медицинское учреждение.

В беседе с журналистам женщина завила, что не простит артиста ни за какие деньги. Ни Буйнов, ни его представители до сих пор не связалась с пострадавшей и не принесли извинений. Появился лишь дежурный пост в Telegram-канале.

Ранее представитель Буйнова заявил, что попавшая в ДТП с артистом женщина пытается нажиться на шумихе. Также он обвинил постиравшую во лжи: якобы та скрывает, что певец на самом деле предложил ей помощь.