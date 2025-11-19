«Не прошло и семи лет»: актриса Екатерина Волкова пожаловалась на абьюз со стороны супруга

Актриса Екатерина Волкова призналась, что супруг «троллит и абьюзит» ее из-за нелюбви к уборке. Накануне в соцсети звезды «Ворониных» появился ироничный видеоролик, на котором хореограф Андрей Карпов показал шкафчик в ванной комнате, где наконец воцарил порядок.

«Чудо из чудес! Вы не представляете, что происходит. Праздник произошел сегодня! В нашей ванной вот теперь такой порядок», — сказал муж артистки.

Он поведал, что пока супруга не сделала уборку, в ванной комнате был настоящий хаос. Сняв видео, муж актрисы в шуточной форме пригрозил загрузить ролик в Сеть.

Однако Екатерина оказалась не против и, обхитрив избранника, сама выложила кадры в своем личном блоге.

«Муж меня троллит и абьюзит! Не прошло и семи лет», — иронично подписала видео Екатерина.

Екатерина и Андрей состоят в браке уже 15 лет.

