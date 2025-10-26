«13 лет в одном костюме»: актриса Екатерина Волкова рассказала о своей фигуре

Актриса Екатерина Волкова призналась, что за 13 лет ее фигура не изменилась. Об этом стало известно из соцсетей.

Екатерина Волкова, известная по роли Веры Ворониной в телесериале «Воронины», призналась, что уже 13 лет играет в одном костюме в театре. Звезда выложила фото из гримерки и рассказала, что довольна своей фигурой.

«Осталась в той же форме и почти в тех же килограммах. Гордость за саму себя зашкаливает», — заявила она.

Поклонники 43-летней актрисы похвалили ее внешность: «Катя, да вы с каждым годом всё красивее становитесь!», «У вас шикарная фигура, просто огонь!», «Счастливого Вам выступления и благодарного зрителя».

Напомним, Екатерина Волкова счастлива в браке с Андреем Карповым. У супругов есть дочь Елизавета.

Ранее мы писали о том, что певица Нелли Фуртадо объявила об уходе со сцены после критики фигуры.