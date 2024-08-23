«Брови сползли»: Дана Борисова объяснила, зачем сделала пластическую операцию

Телеведущая Дана Борисова объяснила, зачем пошла к хирургу и сделала «лисьи глазки». Ее не устраивал внешний вид и, в частности, «сползшие» брови».

Подробности приводит сайт mk.ru.

Дана до последнего не обращалась к хирургу – хватало филеров, ботокса, процедур биоревитализации, аппаратной косметологии. Телеведущая «делала все» из этого.

Оказалось, с возрастом Дану Борисову перестал устраивать собственный внешний вид. Носить «благородные морщины» Борисова не захотела.

«Меня в своей внешности не устраивал нахмурившийся внешний вид – брови сползли и напоминали мне уже Брежнева», - призналась ведущая.

Дану вдохновил образ модели Беллы Хадид. Борисова говорит, что в Москве не так много хирургов умеют делать операцию по изменению разреза глаз.

Ведущая три часа провела на операционном столе вместо двух. Дана уже планирует поменять паспорт, где будет ее новое фото.

Ранее сообщалось, что она показала результат спустя неделю после пластики.