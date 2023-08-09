Не пройдут бесследно: травмы Лады Дэнс грозят развитием болезни Брюса Уиллиса

Внутримозговая гематома, полученная певицей Ладой Дэнс в аварии 5 августа, грозит развитием деменции в будущем. Об этом заявила доктор медицинских наук, невролог Марият Мухина. В любом случае, говорит врач, травма не пройдет бесследно.

Комментарий врача приводит сайт Woman.ru.

8 августа сообщалось, что в певицы нашли внутримозговоую гематому, из-за которой начались проблемы с речью. Мухина отметила, что в перспективе у певицы могут начаться аутоиммунные процессы в нейронах мозга, а далее разовьется деменция.

«Одна из версий почему у Брюса Уиллиса появилась деменция — подозрение на травматизм», - сказала медик и напомнила, что актер на съемках самостоятельно выполнял многие трюки.

Когнитивные нарушения возможны даже из-за переломов рук, голени и бедер. Если у певицы нарушен дыхательный центр, продолжает Мухина, то гематома может «поддавливать ствол мозга». Она не исключила, что «там уже более серьезные травмы».

В настоящее время все зависит от лечения и реабилитации: от правильно подобранной гормональной терапии, пептидотерапии и новых методов регенерации.

Ранее сообщалось, как может проявляться лобно-височная деменция, диагностированная у Уиллиса. Врач-невролог Елена Мирошник говорила об изменении пищевого поведения, апатии, эмоциональной тупости. Пациенты с таким диагнозом склонны к воровству в магазинах, агрессии.