Носит грязную одежду и целует незнакомцев: как проявляется неизлечимая болезнь у Брюса Уиллиса

Лобно-височная деменция (ЛВД), диагностированная у актера Брюса Уиллиса, может проявляться в виде эмоциональной тупости, изменения пищевого поведения и апатии. Со временем пациенты перестают разговаривать.

Об этом рассказала врач-невролог Елена Мирошник. Специалист объяснила: «В основе недуга лежит дегенерация лобных и передних отделов височных долей».

Дегенерация проявляется в расторможенности и постепенном снижении активности человека. Расторможенность – самый ранний симптом.

Пациенты с этим симптомом не соблюдают социальную дистанцию, трогают и целуют незнакомцев. Возможно, что человек будет проявлять агрессию, публично обнажаться или совершать неподобающие сексуальные движения.

«Может наблюдаться склонность к криминальным поступкам, воровству в магазинах…», - сказала невролог изданию Life.

Нередко пациенты используют грубые шутки, носят грязную одежду, а в плане питания начинают тянуться к сладкому. Люди с ЛВД не чувствуют меры и употребляют чрезмерное количество пищи.

Ранее супруга 67-летнего Брюса Уиллиса Эмма заявила, что методов лечения от ЛВД нет, и с каждым днем актеру становится все хуже.