«Не признают»: Собчак опровергла информацию о присвоении статуса иноагента Пугачевой

Ксения Собчак назвала возможное признание Пугачевой иноагентом большой ошибкой. Об этом она рассказала в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Уже несколько дней знаменитости обсуждают возможное признание Аллы Пугачевой иностранным агентом. Ранее о том, что Генеральная прокуратура России обратилась в Минюст с соответствующим запросом, сообщил общественник Виталий Бородин.

По мнению Ксении Собчак, певицу вряд ли признают иноагентом.

«Думаю, что Пугачёву иноагентом не признают — слишком уж это было бы большой ошибкой. Как бы кто не старался, она крупная и масштабная фигура. И никаких радикальных постов и политических заявлений Алла Борисовна не делала», — высказалась журналистка.

Собчак добавила, что у остальных, кто находится в списке иноагентов, есть причины для присвоения им статуса.

«Не то, чтобы все остальные этого достойны, но всё-таки там были хоть какие-то политические заявления и высказывания», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что Собчак раскритиковала Канделаки за тарелку от французского бренда.