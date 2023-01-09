«Не привлекает»: Рита Дакота отказалась выходить замуж за возлюбленного Федора Белогай

Певица Рита Дакота после громкого развода с Владом Соколовским нашла свое счастье с клипмейкером Федором Белогай. Пара вместе третий год, но не торопится официально оформлять отношения. Недавно девушка ответила, почему не хочет выходить замуж за бойфренда.

Исполнительница призналась, что не торопится снова отправляться в ЗАГС. Сейчас их с избранником устраивают такие отношения, без штампа в паспорте.

«Мы с Федей оба были в браке уже. И у меня был муж, у него была жена. Потом мы оба развелись и встретили друг друга. И полюбили. Но брак ни меня, ни его более не привлекает», — написала Рита в соцсетях.

Напомним, что Дакота была в браке с Соколовским с 2015 по 2018 год. У артистов есть общая дочь Мия. Девушка подала на развод, когда стало известно о многочисленных изменах Влада.

«Я уже давала клятву. И в ЗАГСе (у нас была очень пышная свадьба, прогремевшая на всю страну), и даже в храме (у нас было настоящее венчание с батюшкой, где я была искренней в своих клятвах и не нарушила их). Но оказалось, что ни одно, ни другое не в силах уберечь меня от горького разочарования», — объяснила звезда.

Бывшие супруги простили друг другу обиды и наладили общение ради общего ребенка. Сейчас Влад счастлив со своей новой девушкой Ангелиной Сурковой, которая родила ему сына. Скоро они планируют сыграть свадьбу.