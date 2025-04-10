«Не принц на белом коне»: Александр Ревва заговорил о замужестве старшей дочери

Шоумен Александр Ревва — счастливый отец двух дочерей. Старшей, Алисе, в этом году исполнится 18 лет. Певец осознает, что совсем скоро наследница станет совсем взрослой и выпорхнет из родительского гнезда.

Исполнитель хита «Зацепила» понимает, что когда-нибудь Алиса съедет от родителей и морально готовится к этому. Правда, об этом грустном моменте Ревва старается все-таки не думать — пока девушка не собирается жить самостоятельно.

Не возникает серьезных перемен и на личном фронте дочери артиста. Алиса еще не знакомила отца с потенциальными женихами и не делится подробностями личной жизни. Александр хочет видеть рядом с ней сильного супруга, однако он не ждет принца на белом коне. По словам экс-участника шоу Сomedy Club, Алиса обладает сильным характером и поэтому сможет воспитать избранника под себя.

«Женихов пока нет. Да и рано еще, 18 лет. Самое главное — чтобы был инициативный и перспективный… Но не принц на белом коне, это все иллюзия. Она сама возьмет Иванушку и сделает из него...», — поделился своим мнением комик в разговоре с «7Дней.ru».

Анжелика и Александр Ревва вместе с 2004 года. Шоумен недавно признался, что нашел свою любовь только в 30 лет. В этом году супруги отметят 18 лет со дня свадьбы.