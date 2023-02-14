«Не приглашают на свидания»: Филипп Киркоров пожаловался на одиночество

Поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров приоткрыл завесу тайны своей личной жизни. Поклонников интересует, с кем проведет День всех влюбленных 55-летний артист. Звезда решил поделиться подробностями, которые удивили журналистов.

Знаменитость признался в беседе с PROZVEZD, что его уже давно никто не звал на свидания. Филипп пожаловался на отсутствие романтики, тем более в такой страстный праздник.

«Не приглашают на свидания, боятся что ли?» – рассуждает поп-король.

Поклонники не понимают, как такого эффектного мужчину можно обойти стороной. Но некоторые шутят, что многих отпугивает поведение артиста. Возможно, в разгар романтического ужина Киркорову не понравится обслуживание в ресторане, и он крикнет официанту свою коронную фразу: «Ду ю вона скандал нау?».

Ранее мы писали о том, как в последнее время преобразился Филипп Бедросович. Он обратился к пластическому хирургу, который сделал ему тело мечты. Также артист сменил цвет и длину волос, надел голубые линзы и поэкспериментировал со своим стилем.