«Алла Борисовна вернулась?»: сделавший пластику Киркоров отпустил светлые волосы и стал неузнаваем

Несколько недель назад стало известно, что Филипп Киркоров решил сделать пластическую операцию. Звездный хирург рассказал, что изменил лицо исполнителя, а также откачал лишний жир с его живота и добавил рельеф, из-за чего у артиста в 55 лет появился пресс. Поклонники певца сразу обратили внимание, что он сильно изменился и помолодел. Но на этом Филипп не остановился и решил еще больше преобразиться.

В личном блоге Киркоров опубликовал новый пост, в котором показал процесс съемок клипа на песню «Если ты уйдешь». Его выход запланирован на 14 февраля в День всех влюбленных. Также композиция станет официальным саундтреком к фильму «Нюрнберг». Для этой работы Филиппу пришлось примерить совершенно непривычный образ, в котором фанаты сначала даже не узнали кумира.

Светлые длинные волосы, голубые глаза, скулы и идеальная бородка – таким артиста еще не видели. К тому же Киркоров снимался без излюбленных перьев и страз, а был в простых вещах черного цвета. Из украшений певец надел лишь массивный перстень, с которым не смог расстаться даже ради работы.