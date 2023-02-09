«Алла Борисовна вернулась?»: сделавший пластику Киркоров отпустил светлые волосы и стал неузнаваем
Молодой, стройный, длинноволосый блондин: в Сети обсуждают новую внешность Филиппа Киркорова.
Фото: Starface.ru
Несколько недель назад стало известно, что Филипп Киркоров решил сделать пластическую операцию. Звездный хирург рассказал, что изменил лицо исполнителя, а также откачал лишний жир с его живота и добавил рельеф, из-за чего у артиста в 55 лет появился пресс. Поклонники певца сразу обратили внимание, что он сильно изменился и помолодел. Но на этом Филипп не остановился и решил еще больше преобразиться.
В личном блоге Киркоров опубликовал новый пост, в котором показал процесс съемок клипа на песню «Если ты уйдешь». Его выход запланирован на 14 февраля в День всех влюбленных. Также композиция станет официальным саундтреком к фильму «Нюрнберг». Для этой работы Филиппу пришлось примерить совершенно непривычный образ, в котором фанаты сначала даже не узнали кумира.
Светлые длинные волосы, голубые глаза, скулы и идеальная бородка – таким артиста еще не видели. К тому же Киркоров снимался без излюбленных перьев и страз, а был в простых вещах черного цвета. Из украшений певец надел лишь массивный перстень, с которым не смог расстаться даже ради работы.
Филипп Киркоров на съемках клипа
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Пользователи в Сети бурно стали обсуждать внешность Филиппа после выхода публикации. Одни писали, что исполнитель посвежел и помолодел, а другие начали иронично высказываться, намекая, что артист стал похож на… Аллу Пугачеву.
«Алла Борисовна вернулась?», «Кто это???», «Думала, что это Кончита Вурст», «Бородатая женщина? Где-то уже это видела» - писали подписчики Киркорова.
Ранее Филиппа заметили на пляже в Таиланде вместе с накаченным спутником.