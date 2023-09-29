«Не прелюбодействуй после шести с холодильником»: Белоголовцев высказался о фигуре Поплавской

В прошлом актриса Яна Поплавская очень сильно переживала из-за фигуры — в погоне за желанной стройностью она худела не самым здоровым образом, что негативно отразилось на самочувствии. Тем не менее ее коллега Сергей Белоголовцев не счел нужным обратить внимание на щепетильное отношение артистки к теме и язвительно высказался в ее адрес, пишет StarHit.

Решив в свое время спросить вес, актриса оказалась на больничной койке. Все дело в том, что она принимала специальные препараты и делала это без наблюдения врача. В итоге у звезды начался судороги. А однажды ночью она поняла, что не может даже дойти до туалета. Муж Поплавской вызвал скорую, Яну госпитализировали. В итоге ее самочувствие удалось нормализовать.

Теперь же артистка не заморачивается насчет своей фигуры, так как пережила столь печальный опыт. По всей вероятности, об этом не знал Белоголовцев, который прошелся по фигуре коллеги на своей странице в социальных сетях. Он написал, что набравшей форму Яне больше не следует есть.

«Яночка, а вот тебе, малыш, кажется, хватит. У тебя уже шапочка даже на нос не налезает. У меня, впрочем, тоже. Ох, грехи наши тяжкие: не убий, не укради, не прелюбодействуй после шести с холодильником», — написал актер.

Ранее Поплавская получила необычное поздравление от супруга на день рождения. Он оставил запись на ее странице в личном блоге.