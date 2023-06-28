56-летняя актриса Яна Поплавская получила необычное поздравление от мужа в день рождения

Муж актрисы Яны Поплавской в день рождения оставил запись на ее странице в личном блоге. Он посвятил жене теплые слова и попросил о помощи.

Об этом сообщает Экспресс газета.

28 июня Яне исполнилось 56 лет. Евгений Яковлев поздравил супругу с днем рождения, опубликовав ее портрет с подписью, что очень счастлив быть рядом.

Он сказал, что его избранница удивительная, умная и красивая женщина. Мужчина поблагодарил высшие силы за то, что они подарили ему Яну, с которой готов идти рядом до самого конца.

В комментариях поклонники поддержали слова Яковлева. Многих удивило, что муж Поплавской написал такой проникновенный пост.

Интересно, что Яковлев добавил несколько слов от самой именинницы. Яна попросила поклонников в качестве подарка перечислить пожертвования в ее фонд помощи.

Ранее мы писали, что в 2009 году российскую актрису Яну Поплавскую сняли с рейса из-за ссоры с темнокожей француженкой.