15-летняя Анна Пересильд рассказала об изменах бывшего возлюбленного в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Анна Пересильд, которая встречалась со звездой сериала «Слово пацана» Ярославом Могильниковым, рассказала, что возлюбленный скрывал от нее правду. Так, актриса намекнула на измены молодого человека.

«Для меня, например, скрывать измену — это не пацанский поступок. Нужно быть очень сильным, чтобы рассказать о таком», — заявила она.

В декабре 2024 года возлюбленные расстались. С тех пор Пересильд переживала, но старалась не унывать из-за активных съемок.

«Я не давала себе времени страдать, хотя мне было трудно. Я ничего не знаю про его личную жизнь, я им не интересуюсь. Это его выбор, он такой», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Анна Пересильд осыпала комплиментами Никиту Кологривого.