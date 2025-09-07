«Не представляю себя женой нефтяника»: Иванченко об отношениях с избранником, который зарабатывает меньше нее

Олеся Иванченко рассказала об отношениях с возлюбленным, который зарабатывает меньше нее.

Блогерша не скрывает, что ее избранником является Максим Заяц, который делает ее счастливой. Олеся призналась, что он вносит свой вклад в их совместную жизнь, несмоторя на ощутимую разницу в доходах: она зарабатывает значительно больше.

Иванченко уверена, что ее избранник должен покрывать большую часть расходов в их паре. По этой причине некоторые материальные траты она отдает ему под ответственность.

«Я больше зарабатываю, но мой молодой человек зарабатывает достаточно. То есть нет такого, что я зарабатываю ультрамного, а он ультрамало. Он может сказать: "Я хочу оплатить весь отпуск сам"... Мне кажется, важно все равно, чтобы мужчина материально участвовал активно. То есть все базовые вопросы в нашей жизни закрывает Максим», — поделилась Иванченко в беседе с Надеждой Стрелец.

По словам Олеси, у нее нет завышенных запросов по отношению к Максиму. Она призналась, что никогда не стремилась найти себе состоятельного партнера.

«Я не представляю себя женой нефтяника. У меня есть такие подружки, которые как бы созданы быть музами. Конечно, это тоже манипуляция, но все равно она лояльная... Я не женщина-муза, мне нравится творить самой. Но я могу поиграть, конечно, в эту кошечку первые два месяца. Но потом все-таки мой казачий нрав, мой Краснодар он вылазит», — рассуждает Олеся.

