«Мой бывший — главный фанат»: Нюша после развода удивила съемкой с Егором Кридом

34-летняя певица Нюша после развода удивила поклонников новой фотосессией. Артистка снялась вместе с экс-возлюбленным, певцом Егором Кридом, спровоцировав слухи о воссоединении. Знаменитости поделились кадрами в соцсети.

На опубликованных фото Нюша и Егор Крид предстали в парных образах — они надели свитшоты с надписями: «Мой бывший — мой самый главный фанат». Певица также была в мини-шортах и ажурных чулках. Новая фотосессия артистов получилась чувственной: на одном из снимков певец сидел на полу у стены, обклеенной портретами Нюши. На другом кадре артистка позировала у стола, демонстрируя стройные ноги, а ее бывший наблюдал за ней рядом.

Провокационная съемка знаменитостей привлекла внимание пользователей Сети, которые заподозрили пару в воссоединении.

«Хорошая бывшая — всегда немного будущая», «Егор решил разорвать все новостные паблики», «Все еще оба смотритесь хорошо вместе», «Сказать, что я в шоке, — ничего не сказать», «Представляю лицо бывшего мужа Нюши», «А если они сойдутся?», «Может, время пришло для второго шанса?», «Вот это по-настоящему красивые бывшие», — пишут в комментариях.

Однако, как оказалось, новая фотосессия Нюши и Егора Крида оказалась лишь частью рекламы бренда одежды.

Напомним, артисты состояли в отношениях с 2014 по 2016 год. Егор Крид хотел позвать Нюшу замуж и создать с ней семью, но, как намекал певец, они расстались из-за родителей артистки.

«Я набил твое имя на левой руке. Но на самом-то деле летели недели, тебе все твердили, что „у него нету денег“. Какая к черту любовь — мнение твоего папы сильнее», — говорится в одной из песен Егора Крида.

Ранее сообщалось о том, что Нюша после развода рассказала об отношениях с Егором Кридом.