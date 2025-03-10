«Глубоко одинокий человек»: Отар Кушанашвили высказался об Ольге Бузовой

Известный телеведущий и журналист Отар Кушанашвили признался, что никто его не спрашивает об отношении к певице Ольге Бузовой. Об этом он заявил в рамках интервью YouTube-каналу «Прудько среди своих».

«Она живет… Вот девочка, жившая жизнь простой русской девочки, назвавшейся еще и певицей. И дразнит людей, эпатирует их, и все. Это же глубоко одинокий человек», — поделился шоумен.

Кушанашвили уточнил, что видит одиночество исполнительницы хита «Мало половин» по ее «хамским репликам» журналистам, несмотря на добрый характер. Он назвал артистку хорошим человеком. По мнению телеведущего, певица эпатирует ради «вселенской славы». Отар выразил сомнение, что именно из-за этого Ольга стала популярна.

Журналист добавил, что Бузова находится на первом месте по степени трудолюбия в мире.

«Но то, что я вижу. Она заполонила собой все пространство. И думаю: «Боже, когда ты грохнешься, кто тебя пожалеет? Кто полюбит? Nobody. Только Отарик!», — заявил он.

Ранее экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков раскрыл секрет успеха Ольги Бузовой.