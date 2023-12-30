Не предоставила ряд документов: суд отказал Елене Блиновской в требовании снять арест со счета

Королева марафонов Елена Блиновская попыталась добиться через суд, чтобы ее счет разблокировали в рамках иска к ФНС. Однако инстанция отказала блогеру, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Блиновская подала иск к Федеральной налоговой службе. Блогер считает, что орган якобы нарушили ее права и блокировка счетов не обоснована. Елене, как она утверждает, хотелось бы защитить свое имущество.

Однако суд не стал удовлетворять просьбу королевы марафонов. Инстанция решила, что блогер не предоставила ряд документов, среди которых справки о наличии счетов в банках и о том, есть ли или нет на них средства.

Помимо снятия ареста со счета, Блиновская намерена добиться уменьшения суммы долга по налогам — с 1,4 млрд рублей до 560 млн рублей.

Ранее сообщалось, что долг королевы марафонов перед ФНС вырос на 6 миллионов рублей. Эта сумма сложилась из набежавших пени